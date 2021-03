Bechtle: Das steckt hinter den Gratisaktien

Mit Gratisaktien will der IT-Konzern Bechtle für Kleinanleger attraktiver werden. Gute Vorzeichen für die weitere Kursentwicklung?

Im Zuge des Höhenflugs der zurückliegenden Jahre ist die Aktie (aktuell: 161 Euro) natürlich optisch deutlich teurer geworden, was Bechtle jetzt dazu bewogen hat, eine Kapitalmaßnahme durchzuführen, um die Bechtle-Aktie auch für Kleinanleger wieder attraktiver und den Handel in Aktien der Gesellschaft liquider zu machen.

Die Aktie von Bechtle (WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703) notiert schon seit dem Finanzkrisenjahr 2009 in einem steilen Aufwärtstrend. Seitdem verzeichneten die im MDAX und im TecDAX gelisteten Papiere einen beeindruckenden Kursgewinn von im Schnitt 30 Prozent jährlich, was die Aktie des IT-Systemhauses zu einem echten Highflyer der Frankfurter Börse auszeichnet.

Wie Bechtle am Mittwoch bekanntgab, haben Vorstand und Aufsichtsrat am 17. März beschlossen, der Hauptversammlung deshalb am 15. Juni 2021 vorzuschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe von sogenannten Gratisaktien an die bestehenden Aktionäre zu erhöhen.

Kurs-Kosmetik: Anzahl der Aktien wird verdreifacht

Geplant ist, dass auf jede vorhandene Stückaktie zwei neue Stückaktien an die Aktionäre ausgegeben werden. Damit werden sowohl das Grundkapital als auch die Anzahl der ausgegebenen Aktien verdreifacht.

Der anteilige Betrag der einzelnen Aktien am Grundkapital wird sich aber weiterhin auf 1,00 Euro. Gleichzeitig wird sich das Kursniveau der einzelnen Aktien rechnerisch entsprechend reduzieren, ohne dass dadurch der reale Wert der Beteiligungen der Aktionäre beeinträchtigt wird.

Elfte Dividendenerhöhung in Folge

Außerdem wollen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 15. Juni 2021 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 1,35 Euro auszuschütten. Laut Bechtle entspricht dies einer Erhöhung um 0,15 Euro gegenüber dem Vorjahr, was die elfte Dividendenerhöhung in Folge bedeuten würde. Wird der Vorschlag angenommen, errechnet sich bei der Aktie aktuell eine Dividendenrendite von 0,8 Prozent.

Fazit

Die geplante Kapitalmaßnahme hat für Anleger keine negativen Auswirkungen. Aus einer Aktie werden nun drei zu einem gedrittelten Kurs, sodass sich am Wert der Beteiligung nichts ändert. Die optische Vergünstigung könnte – wie von Bechtle geplant – neue Privatanleger anlocken, was die Liquidität des Handels verbessern und der Aktie zusätzlichen Kursauftrieb bescheren könnte. Für investierte Anleger bleibt Bechtle eine klare Halteposition. Anleger, die hier noch nicht engagiert sind, können zwischenzeitliche Kursrücksetzer zum günstigen Einstieg nutzen, denn die Bechtle-Aktie gehört weiterhin zu den aussichtsreichsten deutschen Aktien aus dem Technologie-Bereich.

Anleger, die von einer Fortsetzung der Kurs-Rallye bei Bechtle überzeugt sind, können mit einem Long-Zertifikat (WKN: MC8EPM / ISIN: DE000MC8EPM9) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren. Skeptiker haben Gelegenheit, mit einem entsprechenden Short-Zertifikat (WKN: MA2T2K / ISIN: DE000MA2T2K1) auf fallende Kurse der Aktie zu setzen.

