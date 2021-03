TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Notenbank könnte einem Pressebericht zufolge vor einigen Änderungen in ihrer geldpolitischen Strategie stehen. So erwäge die Zentralbank eine Ausweitung des Zinsbandes, um das der von ihr anvisierte Zins zehnjähriger Staatsanleihen schwanken darf, berichtete die japanische Tageszeitung "Nikkei" am Donnerstag ohne Nennung von Quellen. Die Bank of Japan will an diesem Freitag Entscheidungen bekanntgeben.

Laut dem Blatt könnte das Schwankungsband von derzeit 0,2 auf 0,25 Prozentpunkte ausgeweitet werden. Die Änderung klingt nach wenig, könnte jedoch aufgrund der großen Marktmacht der Bank of Japan erhebliche Folgen haben. Der Zielwert für die Zehnjahresrendite von null Prozent dürfte laut "Nikkei" ebenso beibehalten werden wie der Kurzfristzins, der derzeit minus 0,1 Prozent beträgt.