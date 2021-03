--------------------------------------------------------------------------------

Geschäftsberichte/Geschäftszahlen/Bilanz/Gewinne/JahresergebnisWien, Österreich -* Deutlicher Anstieg des Konzernumsatzes um 10,4% auf 927,6 Mio. EUR* Starkes Umsatzplus im Sektor Medizin (+53,1%), Rückgang im Sektor Industrie (-12,6%)* EBITDA auf 208,6 Mio. EUR mehr als verdreifacht, EBITDA-Marge von 8,1% auf22,5% verbessert* Turnaround beim EBIT: kräftiger Anstieg auf 237,8 (Vorjahr: -16,5) Mio. EUR* Erhebliche Stärkung von Liquidität und Finanzkraft durch nahezu verdreifachtenFree Cashflow in Höhe von 176,2 Mio. EUR* Dividendenvorschlag von 1,50 EUR je Aktie mit einer Dividendenrendite von 6,2%zum Jahresende 202018. März 2021 - Im Umfeld einer globalen Konjunkturabschwächung, die durch denAusbruch der Corona-Pandemie weiter verschärft wurde, hat die börsennotierteSemperit-Gruppe das beste Jahr ihrer jüngeren Unternehmensgeschichte erzielt:"Die pandemiebedingte Sonderkonjunktur im Geschäft mit medizinischenSchutzhandschuhen hat uns zweifelsohne den Rücken gestärkt und zu eineraußergewöhnlich hohen Gesamtkapitalrentabilität geführt. Dennoch haben wirunsere Basisprofitabilität auch abseits dieses spezifischen Effektes deutlichgesteigert", sagt Dr. Martin Füllenbach, CEO der Semperit AG Holding."Historische Rekordwerte bei Umsatz, EBIDA, EBIT und Free Cashflow belegen nichtnur, dass unsere Restrukturierungs- und Transformationsmaßnahmen umfassendgegriffen haben, sondern auch, dass der Konzern nunmehr in profitabler Weisezukunftssicher aufgestellt ist. Der Start unseres Kostensenkungsprogramms, dasbereits erkennbar positive Auswirkungen zeigt, geht einher mit einem umfassendenStrategieprojekt, um eine bestmögliche Ausgangsbasis für die kommenden Jahre zugestalten."Gegenläufige Entwicklungen in den Sektoren Industrie und MedizinDer im Geschäftsjahr 2020 erzielte Umsatzanstieg von 10,4% auf 927,6 Mio. EURmarkiert das beste Jahr der Geschichte des Semperit-Konzerns seit demJahrtausendwechsel. Das Umsatzplus von 53,1% im Sektor Medizin wurde maßgeblichdurch die außergewöhnlich hohe Nachfrage im Verbund mit einem signifikantenPreisanstieg bei medizinischen Schutzhandschuhen infolge der Corona-Pandemieausgelöst. Möglich wurde dieser Erfolg jedoch nur durch die langwierigen undintensiven Restrukturierungsbemühungen der vergangenen Jahre, die erst einehöhere Kapazitätsauslastung bei gestiegenen Produktionsmengen ermöglichte.