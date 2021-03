„Wir haben in einem schwierigen Jahr an unseren strategischen Wachstumsinitiativen festgehalten. Die positive Entwicklung in unserem chinesischen Joint Venture mit SANY sowie die Entwicklungskooperation mit John Deere, die wir Ende des Jahres verkünden konnten, zeigen, dass wir optimistisch in die Zukunft schauen können. Für die nächsten Monate gehen wir grundsätzlich von einem verbesserten Trend innerhalb der wesentlichen Abnehmermärkte aus, wobei es aus heutiger Sicht eines längeren Zeitraums bedürfen wird, um das Vorkrisenniveau zu erreichen“, so DEUTZ-CEO Dr. Frank Hiller.

Strategische Wachstumsinitiativen werden trotz Corona-Krise weiterverfolgt

Das Joint Venture mit Chinas größtem Baumaschinenkonzern SANY konnte bereits erste Erfolge verbuchen: Das Gemeinschaftsunternehmen ist in seinem ersten Jahr schon profitabel. Das Produktionsvolumen soll von rund 20.000 Motoren in 2020 auf rund 40.000 Motoren im Gesamtjahr 2021 gesteigert werden. Da die Marktnachfrage bereits heute dem im Rahmen des Joint Ventures geplanten Volumen entspricht und weitere Marktanteilsgewinne erwartet werden, hatte DEUTZ Ende des 2. Quartals 2020 sein avisiertes Umsatzziel für China von rund 500 auf rund 800 Mio. € in 2022 angehoben.

Darüber hinaus wurde auch der globale Ausbau des margenstarken Servicegeschäfts, der eine wesentliche Säule der Wachstumsstrategie darstellt, konsequent vorangetrieben. So erwarb DEUTZ zu Beginn des 4. Quartals 2020 die DEUTZ Austria GmbH, die Motorcenter Austria GmbH und die Pro Motor Servis CZ. Die vormaligen Tochtergesellschaften der österreichischen PRO MOTOR Beteiligungsgesellschaft mbH sind im Bereich Vertrieb und Wartung von Dieselmotoren in Österreich, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn tätig und ermöglichen DEUTZ den direkten Marktzugang in den zuvor genannten Regionen.