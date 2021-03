Hohe Nachfrage in der Medizintechnik und der Verpackungsautomation

Nach einem erfolgversprechenden Start in das abgelaufene Geschäftsjahr beeinflusste die Pandemie auch den Geschäftsverlauf der MAX Gruppe. Insbesondere im ersten Halbjahr führte sie zu einem deutlichen Rückgang des Auftragseingangs. Der konsolidierte Auftragseingang der MAX Gruppe sank im Gesamtjahr aufgrund Pandemie-bedingter Investitionszurückhaltung der Kunden um 15,9 % auf 319,6 Mio. Euro (Vorjahr: 379,9 Mio. Euro). Ab dem dritten Quartal 2020 verzeichnete die MAX Gruppe, parallel zu der zunehmenden Hoffnung auf ein Abschwächen der Pandemie-Auswirkungen, wieder eine positive Auftragsentwicklung und erzielte vor allem im Monat Dezember hohe Auftragseingänge.

Die breite Aufstellung in ihren Kerngeschäftsfeldern Process Technologies, Environmental Technologies und Evolving Technologies in zukunftsfähigen Branchen unterstützt, dass sich die MAX Gruppe in einem von der Corona-Krise gekennzeichneten Marktumfeld behaupten kann. So verzeichneten die Kerngeschäftsfelder mit einem Auftragsminus von insgesamt unter 10 % eine robuste Entwicklung. Insbesondere die Bereiche Medizintechnik und Verpackungsautomation im Segment Evolving Technologies zeigten eine dynamische Nachfrageentwicklung. Der Bereich Medizintechnik erzielte mit der Tip-&-Cup-Technologie eine außerordentliche Leistung und schaffte mit Großaufträgen erfolgreich den Eintritt in den Markt der in-vitro-Diagnostik. Erfreulich entwickelte sich auch der Absatz in der Verpackungsautomation. Diese positiven Entwicklungen halfen, die Rückgänge in den anderen Geschäftsfeldern zu kompensieren. Im Segment Environmental Technologies ging der Auftragseingang gegenüber dem durch Großaufträge geprägten Vorjahr Pandemie-bedingt sowie infolge eines niedrigen Ölpreises zurück. Im Segment Process Technologies sank der Auftragseingang angesichts des Corona-bedingten Investitionsstopps in der globalen Automobilindustrie. Das Non-Core Business verzeichnete vor allem aufgrund der Schließungen der IWM Automation Gesellschaften einen planmäßig rückläufigen Auftragseingang. Insgesamt erhöhte sich der Auftragsbestand auf Gruppenebene zum 31. Dezember 2020 auf 209,4 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 199,5 Mio. Euro).