Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.03.2021

Kursziel: 44,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Starker Ausblick für 2021 dürfte der Aktie frische Impulse geben

CLIQ hat gestern den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht und damit die Anfang Februar berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt. In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen auch den Dividendenvorschlag für 2020 sowie die Guidance für 2021 bekannt, die deutlich über unserer bisherigen Erwartung liegt. Zudem führte CLIQ in den letzten Tagen die bereits angekündigte Games-Kategorie ein und erweiterte das Film- und Sportangebot.

Vorläufige Eckwerte wurden bestätigt: Mit der heutigen Veröffentlichung bestätigte CLIQ das starke profitable Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr (Umsatz: +69,4% yoy auf 107,0 Mio. Euro; EBITDA: +177,4% yoy auf 15,9 Mio. Euro). Auf Nettoebene erzielte das Unternehmen mit 7,2 Mio. Euro (+223,7% yoy; MONe: 7,1 Mio. Euro) eine deutlich überproportionale Steigerung, die auf einen geringeren Anstieg der Minderheiten zurückzuführen ist. Der Dividendenvorschlag beträgt 0,46 Euro (MONe: 0,46 Euro) und entspricht damit der avisierten Ausschüttungsquote von 40% (Dividendenrendite von 1,8%).



Guidance signalisiert erneut starkes Wachstum: Im laufenden Geschäftsjahr plant CLIQ mit einem Erlösanstieg auf mindestens 140 Mio. Euro (mind. +30,9% yoy), einem EBITDA von rund 22 Mio. Euro (+38,4% yoy) bzw. 16% Marge sowie Marketingausgaben i.H.v. 46 Mio. Euro (+34,5% yoy). Damit übertrifft das Unternehmen sowohl unsere bisherigen Erwartungen (Umsatz: 124,3 Mio. Euro; EBITDA: 18,3 Mio. Euro) als auch die des Konsens (Umsatz: 128,8 Mio. Euro; EBITDA: 19,2 Mio. Euro) deutlich. Die starke Guidance zeigt, dass CLIQ mit einer unverändert hohen Nachfrage nach digitalen Entertainmentprodukten rechnet.



Dies wurde jüngst z.B. auch von einer Goldmedia-Analyse untermauert, wonach das Umsatzwachstum der kostenpflichtigen Video-on-Demand-Anbieter in Deutschland im laufenden Jahr mit +25% yoy auf 3,8 Mrd. Euro unverändert hoch bleiben soll (2020: +28% yoy). Dabei entfällt mit 83% der größte Teil davon auf die abonnementfinanzierten Dienste (Subscription-Video-on-Demand, SVoD), die CLIQ mit der in 2020 gelaunchten All-in-One- Plattform ebenfalls anbietet. Wenngleich die Analyse von Goldmedia nur für den deutschen Markt gilt, erwarten wir eine ähnliche Entwicklung auch in anderen für CLIQ wichtigen Regionen wie dem übrigen Europa und Nordamerika. Untermauert wird dies u.E. auch durch eine Studie von Strategy Analytics, die einen globalen Anstieg der Zahl an Streaming- Abonnenten in Q3/20 i.H.v. +27,9% yoy zeigt. Da das Marktumfeld für digitale Entertainmentprodukte sowohl im Jahresschlussquartal als auch in Q1/21 unverändert gut war, dürfte sich der positive Trend im globalen Streamingmarkt fortgesetzt haben. Insgesamt deuten die Marktdaten u.E. somit auf fortlaufend noch stärkere Wachstumsraten hin, als von uns bislang antizipiert.



