Lysando AG und AMICOGEN Inc. bilden strategische Partnerschaft

Balzers/Jinju (ots) - Mit der strategischen Partnerschaft zwischen Lysando und

AMICOGEN wird der Kampf gegen die voranschreitende Antibiotika-Krise verstärkt

und beschleunigt. Die beiden Spezialisten schaffen neue, entscheidende

Synergien.



Lysando ist weltweit führend in der Entwicklung antimikrobieller Proteine. Die

sogenannten Artilysin®e, kommen anstelle von Antibiotika gegen pathogene

Bakterien, insbesondere auch gegen multiresistente Keime zum Einsatz. Daneben

finden Artilysin®e bei der Wiederherstellung des körpereigenen Mikrobioms

Verwendung. Die börsennotierte koreanische AMICOGEN ist ein führender Hersteller

technischer Enzyme und verfügt über gewachsene Vertriebskanäle Asien, besonders

in Korea und China. Für die Partner ist der Zusammenschluss eine klare

Schlussfolgerung aus den eigenen Zielen.





"Durch den engen Austausch von Know-How zu spezialisierter Produktion senken wiranfallende Kosten für unsere Kunden und beschleunigen unseren Weg in den Markt.Weiterhin eröffnet diese strategische Allianz den Zugang für Artilysin® zurbedeutenden Region Asien. Damit gelingt es uns, die Fortschritte der Forschungin hohem Tempo in verfügbare Realität zu übersetzen", so derVerwaltungsrat-Vorsitzender der Lysando AG, Markus Graf Matuschka vonGreiffenclau.Durch die strategische Partnerschaft mit AMICOGEN kann Lysando den Lizenznehmernab sofort die gesamte Herstellungskette, von der Entwicklung der Artilysin®e,über das Scale-up bis zur "Good Manufacturing Practice" (GMP) Produktion auseiner Hand anbieten."Wir sind von der Artilysin®-Technologie begeistert, weil mit Artilysin® einechter Lösungsvorschlag zum weltweiten Problem der resistenten Keime gebotenwird. Aus unserer Überzeugung heraus, werden wir daher in ein eigenes Werk zurArtilysin® Produktion investieren. Zusätzlich haben wir eine Lizenz für das aufArtilysin®-Technologie basierende Wundspray der Lysando AG erworben. Mit demZukauf werden wir in Asien, inklusive China, unsere Wertschöpfung nachhaltigausbauen", so der Vorstandsvorsitzende der AMICOGEN Inc., Yong Chul Shin.Die beiden Partner werden künftig gemeinsam an der Lösung der Antibiotika-Krisearbeiten und hierbei einen entscheidenden Beitrag leisten.Über Amicogen Inc.Amicogen Inc., 092040:KSKOSDAQ entwickelt, produziert und vermarktetSpezialenzyme. Das Unternehmen hat spezielle Biokatalysatoren entwickelt undbietet neue funktionale Materialien auf Enzymbasis, sowie Health FoodInhaltsstoffe an.Über Lysando AGLysando AG ist der Marktführer im Bereich antimikrobielle Proteine, sogenannteArtilysin®e. Artilysin®e sind eine neue Molekülklasse die sich durch ihre hoheResistenzstabilität, Mikrobiom- und Umweltfreundlichkeit auszeichnen.Artilysin®e können in allen Bereichen in denen Bakterien ein Problem darstellenAnwendung finden wie zum Beispiel Medizintechnik, Humanmedizin, Tiermedizin undConsumer Care.Pressekontakt:UnternehmenLysando AGVerena SchossmannTel: +41(0)79 211 83 42E-Mail: mailto:verena.schossmann@lysando.comMedienanfragenThree Winters GmbHProf. Wolfram WinterTel: +49(0)171 2345 515E-Mail: mailto:wolfram@3winters.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113691/4866832OTS: Lysando AG