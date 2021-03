Deloitte-Studie erwartet Zunahme von Transaktionen auf dem Distressed M&A-Markt

München (ots) -



- Notverkäufe oder Übernahmen, sogenannte 'Distressed M&A'-Deals, dürften einer

Expertenbefragung zufolge durch die Corona-Krise in den kommenden Monaten

stark zunehmen

- Die Pandemie gilt laut Studie als größtes Risiko, von der neben der

Tourismusbranche besonders die Automobil-, Textil- und Bekleidungsindustrie

sowie der Handel betroffen sind

- Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für Distressed M&A-Transaktionen gehören

laut Umfrage eine umfassende Datenaufbereitung und die schnelle

Investorenansprache

- Interesse an Distressed Assets sehen die Befragten vor allem bei

Finanzinvestoren und Family Offices



Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Corona-Auswirkungen befürchten viele

Firmen, in die roten Zahlen zu rutschen. Als Konsequenz bleibt häufig nur der

Notverkauf oder die Insolvenz. Aktuell ist die Anzahl der Insolvenzen noch

rückläufig - die im Rahmen einer Deloitte-Studie befragten Experten erwarten

hier jedoch eine deutliche Trendumkehr.







jährlich erscheinenden Studie "Distressed M&A", untersucht die Konjunktur- und

Branchenentwicklung im Distressed M&A-Markt und hat dafür über 2.000 Experten

aus den Bereichen Beratung, Finanzierung (Eigen- und Fremdkapital), Management,

Restrukturierung und Insolvenz befragt. Die Untersuchung gibt einen Überblick

über die an den deutschen Distressed M&A-Markt gerichteten Erwartungen der

Experten und mögliche Trends und Veränderungen.



"Die meisten Marktteilnehmer sind derzeit verwundert, dass die COVID-19-Krise

bislang nicht zu einem Anstieg der Distressed M&A Transaktionen geführt hat",

sagt Dr. Thomas Sittel, Partner bei Deloitte. "Insolvenzverwalter berichten von

einer 'Insolvenzdelle' anstatt einer 'Insolvenzwelle'. Die wesentlichen Gründe

hierfür dürften insbesondere das weiterhin äußerst positive Finanzierungsumfeld,

die teilweise Aussetzung der Insolvenzantragsgründe sowie die staatlichen

Fördermaßnahmen sein. Wie die Mehrheit der Befragten gehen auch wir davon aus,

dass die Anzahl der Distressed-Transaktionen in den kommenden Monaten ansteigen

wird. Wir rechnen aber nicht mit einem rasanten Anstieg im ersten und zweiten

Quartal 2021."



83 Prozent der Teilnehmer erwarten infolge der Pandemie deutlich mehr Distressed

M&A-Transaktionen auf dem deutschen Markt, lediglich 7 Prozent prognostizieren

einen Rückgang. Wenig verwunderlich: 94 Prozent der Experten sehen dabei die

Pandemie als das Hauptrisiko für die deutsche Wirtschaft - weit vor anderen

Risiken wie dem späten E-Umstieg der Automobilindustrie (46%) oder dem Brexit Seite 2 ► Seite 1 von 3



