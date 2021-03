NumberX bringt appbasierte Bezahlkarte nach dem Open Banking-Prinzip - Mastercard als strategischer Partner

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wien (ots) - Ex-Revolut- und -Anyline-Manager starten neues FintechClaudio Wilhelmer, zuvor u.a. Country-Manager DACH der Londoner Neobank Revolut,und Matthias Seiderer, bisher Chief Revenue Officer des WienerKI-Technologieunternehmens Anyline, machen gemeinsame Sache: Mit ihrem neuenFintech-Unternehmen NumberX bereiten sie den Start einer appbasierten Mastercard nach dem Open Banking-Prinzip vor. Die Besonderheit: Nutzer*innen können zurAbrechnung all ihre Girokonten mit der NumberX-App verbinden, ein monatlichesAusgabenlimit festlegen und mit der NumberX-Mastercard weltweit ohne versteckteKosten bargeldlos bezahlen, kostenlos Bargeld abheben und von weiteren Servicesprofitieren. Möglich wird dies durch ein neuartiges Flatrate-Modell. Als erstePartner konnten das globale Zahlungsnetzwerk Mastercard, dasFinanztechnologieunternehmen PPS sowie branchennahe Investoren gewonnen werden.NumberX setzt an einem Digitalisierungsproblem der Finanzbranche an: Neobankenhaben bewiesen, dass es eine stark gestiegene Nachfrage nach appbasiertenBezahlkarten gibt. Klassische Banken bieten hingegen kaum vergleichbare digitaleLösungen an. Zudem werden Nutzer*innen bei Kredit- und Debitkarten von Bankenoftmals mit intransparenten Gebühren belastet. Gleichzeitig ist aber nur einBruchteil aller Nutzer*innen gewillt, die primäre Kontoverbindung bei ihrerHausbank aufzugeben. Diese Marktsituation sieht NumberX als Chance undadressiert mit seiner Lösung genau jene Nutzer*innen, die ihr Konto weiterhinbei der Hausbank ihres Vertrauens führen wollen, aber ebenso die Vorteileappbasierter Karten samt Zugang zu weiteren Finanzservices erwarten. NumberXvereint so die Sicherheit der Hausbank mit dem Nutzungserlebnis von Neobanken.NumberX verbindet Girokonten mit neuen Finanztechnologien"Klassische Banken haben gerade im Kartenbereich kaum zeitgemäße Lösungen fürden digitalen Lifestyle einer jungen Generation im Angebot. DasPreis-Leistungs-Verhältnis passt einfach nicht. Damit machen wir Schluss undmischen mit NumberX die Karten neu! Schon bald bringen wir unsere appbasierteMastercard auf den Markt" , kündigt Claudio Wilhelmer, Mitgründer undCo-Geschäftsführer der NumberX International GmbH, an. Matthias Seiderer,Mitgründer und Co-Geschäftsführer ergänzt: "Die Bankenwelt hat Probleme, auf dieBedürfnisse der Kund*innen und deren Wunsch nach finanzieller Freiheiteinzugehen. Wir sind das einfach verständliche Bindeglied zwischen der altenBankenwelt und neuen Finanztechnologien - dafür steht NumberX. Das Girokonto derNutzer*innen bleibt weiterhin bei der Hausbank, dort ist das Vertrauen groß. Auf