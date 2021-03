Pantum beschleunigt Marktexpansion in Europa und bringt Laserdrucker mit Geschwindigkeiten von 40 Seiten pro Minute auf den Markt

MADRID, 18. März 2021 /PRNewswire/ -- Pantum, eine weltweit tätige Marke, die Laserdrucker und Tonerkartuschen entwickelt, herstellt und vertreibt, wird ihr europäisches Handelsnetzwerk 2021 beträchtlich ausweiten. Das Unternehmen wird die hochwertige BP5100-Serie und BM 5100-Serie, die erstaunliche Druckgeschwindigkeiten von 40 Seiten pro Minute (PPM) erreichen, auf den Markt bringen und gleichzeitig Kundendienstleistungen vor Ort in Spanien anbieten.

Die „einfache intelligente" SS-Serie (dazu gehören die P2500-Serie, M6500-Serie, M6550-Serie und M6600-Serie): mit WLAN-Verbindung, für Unternehmen aller Art, von kleinen Unternehmen bis hin zu Unternehmensarbeitsgruppen konzipiert, mit Funktionen für mobiles Drucken und einstufiger Treiberinstallation

Die „schnelle, stabile, intelligente und einfache" 4S-Serie (dazu gehören die P3010-Serie, P3300-Serie, M6700-Serie, M6800-Serie, M7100-Serie, M7200-Serie und die M7300-Serie): schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 33 ppm und Auto-Duplex-Druck in Verbindung mit einstufiger Treiberinstallation für eine beschleunigte Arbeitseffizienz

Die Serien BP5100 und BM 5100: mit WLAN-Verbindung, mit einer Druckgeschwindigkeit von 40 ppm und einem leistungsstarken Papierfach

Diese Modelle eignen sich besonders für den Gebrauch zu Hause, im Homeoffice, in Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden. Sie bieten nicht nur eine nahtlose Treiberinstallation in nur einem Schritt, „WiFi-Direct", mobiles Drucken und andere praktische Funktionen, sondern sind auch kompakt, langlebig und hochwertig konzipiert und erfüllen die Druckanforderungen der meisten Verbraucher. Pantum wird sich zunächst auf die Schlüsselmärkte Westeuropa sowie Mittel- und Osteuropa konzentrieren, bevor auch andere Gebiete in der Region bedient werden sollen.

Um den raschen Geschäftsausbau zu unterstützen, verstärkt Pantum sein europäisches Lagerlogistik-Netzwerk sowie den Kundenservice. Das Hauptlager in den Niederlanden dient als Logistikdrehscheibe. Pantum hat zudem verlässliche Vertriebs- und Großhandelspartnerschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Rumänien und der Türkei geschlossen. Inzwischen hat das Unternehmen auch Kundendienstzentren in Spanien und Frankreich eingerichtet, die mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, um den Kunden des jeweiligen Landes schnelle und effiziente Dienstleistungen anzubieten. Im Zuge seiner Expansionsstrategie wird Pantum weitere Marketing-, Vertriebs- und Serviceleistungen implementieren.

2021, ein entscheidendes Jahr für Pantum, markiert den Beginn einer ehrgeizigen Strategie für den europäischen Markt, die vom Erfolg des Unternehmens auf anderen internationalen Märkten angetrieben wird. Mit seiner umfangreichen Expertise im Bereich Forschung und Entwicklung verfügt Pantum über ein vielfältiges Produktportfolio, mit dem das Unternehmen den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht wird. Im Rahmen seiner weltweiten Expansion ist Pantum bestrebt, noch mehr Nutzern auf der ganzen Welt noch mehr Wert zu bieten.

Informationen zu Pantum

Pantum wurde 2010 gegründet und ist ein Druckerhersteller, der Drucker, Druckmaterialien sowie Drucklösungen und Dienstleistungen anbietet. Im Jahr 2011 begann Pantum seine Expansion in Übersee und ist aktuell weltweit in Dutzenden Ländern vertreten. Mit seiner patentierten Technologie ist Pantum bestrebt, den sich entwickelnden Druckanforderungen gerecht zu werden, indem es wirtschaftliche, benutzerfreundliche und energieeffiziente Produkte sowie zuverlässige Drucklösungen anbietet. Heute bietet Pantum seinen Kunden auch durch seine kostengünstigen Produkte und Premium-Dienstleistungen einen höheren Mehrwert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Europa

H. Jack Hao

Vertriebsleiter Europa

Mobil: +86 15916279793

E-Mail: jack.hao@pantum.com

Spanien

José Ballesteros

Regionalleiter Iberica

(+34) 670439744

joseballesteros@pantum.com

