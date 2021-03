q.beyond vereinfacht Einführung von SAP S/4HANA

- Projektbaukasten für alle Aufgaben der Transformation

- Beschleunigung des Umstiegs auf SAP S/4HANA um 30 %

- Transformation Launchpad für Vorabrecherche und individuelles Angebot

Köln, 18. März 2021 - Die q.beyond AG macht die Einführung von SAP S/4HANA für Unternehmen einfacher und planbarer: Durch einen neu entwickelten Projektbaukasten - das "q.beyond SAP S/4HANA Transformation Launchpad" - standardisiert der IT-Dienstleister komplexe Migrationsprojekte. "Um die Hürde beim Einstieg in die neue S/4HANA-Welt so niedrig wie möglich zu halten, führt unser neues Transformation Launchpad Interessenten online durch alle Themen beim Umstieg auf die SAP-Suite der nächsten Generation", erklärt Thorsten Raquet, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond. Erfahrungsgemäß lasse sich durch dieses Vorgehen die Transformation um etwa 30 Prozent beschleunigen.

Laut DSAG, der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe, sind bislang erst 13 Prozent der Unternehmen auf SAP S/4HANA umgestiegen.

Gesamtüberblick über S/4HANA-Projekt, auch im Kontext "RISE with SAP"

Die Launchpad-Website skizziert 25 Projektbausteine mit Management Summary, Leitfragen und Vorgehensweise. Zusätzlich lassen sich Themen filtern, zum Beispiel danach, ob Unternehmen ein komplett neues SAP-System aufbauen oder ihre bestehende Lösung migrieren und modernisieren wollen. Interessenten wählen die für ihre Bedürfnisse relevanten Themen aus und erhalten daraufhin ein individuelles Angebot. Gleichzeitig bietet das Transformation Launchpad einen Schnellkurs in Sachen S/4HANA-Transformation und vereint zudem Aspekte des neuen Programms "RISE with SAP", mit dem der Walldorfer Konzern Unternehmen beim Umstieg auf die neue Business Suite unterstützt. q.beyond ist autorisierter "RISE with SAP" Partner.