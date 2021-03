Lindis Blood Care startet multizentrische klinische EU-Zertifizierungsstudie REMOVE mit CATUVAB(R) zur Eliminierung von Tumorzellen aus Operationsblut

Hennigsdorf, Berlin, Deutschland - 18. März 2021.

Basierend auf den positiven Daten einer exploratorischen Studie wurde die konfirmatorische Studie REMOVE begonnen, die die Grundlage für die CE-Kennzeichnung in der EU bilden soll

Erste Patienten wurden bereits eingeschlossen; Topline-Ergebnisse werden in H1 2022 erwartet

CATUVAB(R) soll Tumorzellen während onkologischer Eingriffe zuverlässig aus dem Operationsblut entfernen und damit typische Risiken einer Fremdblutgabe ausschließen

Lindis Blood Care, ein Unternehmen, das mit seinem Medizinprodukt CATUVAB(R) zur Eliminierung von Tumorzellen aus Operationsblut das Blood Management während onkologischer Eingriffe revolutionieren will, hat heute den Start der multizentrischen Studie REMOVE bekannt gegeben. Die Studie soll die guten Ergebnisse einer exploratorischen Vorstudie bestätigen und damit die Grundlage für die CE-Kennzeichnung für das Medizinprodukt legen. Die ersten Patienten wurden bereits in Studienzentren in Deutschland eingeschlossen.

Die Studie, an der insgesamt bis zu 110 Patienten teilnehmen werden, soll bestätigen, dass CATUVAB(R) erstmals in der Lage ist, EpCAM-(epithelial cell adhesion molecule)-positive Tumorzellen aus dem während einer Operation anfallenden Blut noch während der OP zu entfernen. Bei EpCAM handelt es sich um einen Tumormarker, der auf fast allen häufigen Karzinomen zu finden ist. Durch eine Entfernung der Tumorzellen soll das eigene Blut während der Operation dem Patienten sicher wieder zurückgegeben werden können. Hierdurch könnten vor allem typische Risiken einer Fremdblutgabe, u.a. die Suppression des Immunsystems, und eine potentiell erhöhte Tumor-Wiederkehrrate ausgeschlossen werden. Bislang ist der Einsatz von autologem OP-Blut bei onkologischen Eingriffen nur in Kombination mit Bestrahlung erlaubt, was derzeit nur in wenigen Kliniken möglich ist. Ansonsten wird das Risiko der Metastasierung durch während der OP ins Blut freigesetzten Tumorzellen als zu hoch eingeschätzt und es gibt derzeit noch kein zugelassenes Produkt, das dieses Risiko zuverlässig ausschließt.