Wolfsburg wird erster REBOWL-Städtepartner (FOTO)

München/Wolfsburg (ots) - Diesen Monat startet das Unternehmen reCup GmbH mit

Wolfsburg die erste REBOWL-Städtepartnerschaft und setzt damit den Grundstein

für kooperative Einführungen des Pfandsystems für Mehrwegschalen mit städtischen

Akteuren. Eine Form der Zusammenarbeit, die bereits bei der Einführung des

RECUP-Pfandsystems gemeinsam mit über 40 städtischen Partnerschaften großen

Erfolg gezeigt hat.



Ein flächendeckendes und einheitliches Pfandsystem für Mehrwegverpackungen in

ganz Deutschland - das ist die Vision des Münchner Unternehmens RECUP. Seit über

vier Jahren führt das Unternehmen das gleichnamige Pfandsystem gemeinsam mit

bisher über 40 städtischen Akteuren auf Städte- und Regionalebene ein. Nun ist

mit Wolfsburg der erste Städtekooperationsparter mit dem dazugehörigen

Pfandsystem für Mehrwegschalen - REBOWL - gestartet. Die niedersächsische Stadt

geht damit einen wichtigen und konsequenten Schritt in Sachen Müllvermeidung in

der Gastronomie und mehr Nachhaltigkeit im Stadtbild. Als Pionier nimmt die

Stadt hier nicht nur eine Vorreiterrolle ein, sondern positioniert sich zugleich

als bundesweites Paradebeispiel bei der Einführung des REBOWL-Pfandsystems in

Zusammenarbeit mit dem Mehrweganbieter.









Nach der erfolgreichen Einführung des RECUP-Pfandsystems für Getränke-to-go vor

zweieinhalb Jahren in Wolfsburg, gehen die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing

GmbH (WMG) und der DEHOGA-Kreisverband Region Wolfsburg-Helmstedt nun mit der

flächendeckenden Einführung der REBOWL-Pfandschale einen weiteren großen Schritt

in Sachen Mehrweg. "Nach der langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit

der WMG und der Stadt Wolfsburg, freuen wir uns nun umso mehr, dass Wolfsburg

unser erster REBOWL-Städtepartner und damit ein sehr wichtiger Teil unserer

Vision, der Verpackungsrevolution, wird", so Fabian Eckert, Gründer und

Geschäftsführer von RECUP/REBOWL.



Das gemeinsame Ziel der WMG, des DEHOGA-Kreisverbandes und des Mehrweg-Anbieters

RECUP/REBOWL: Dem starken Verpackungsmüllaufkommen entgegenzuwirken und eine

Alternative zu Einwegverpackungen für Take-away-Essen und Getränke-to-go

anzubieten. "Uns ist bewusst, dass insbesondere die Gastronomie infolge des

Lockdowns momentan vor großen Herausforderungen steht und es dringender

Unterstützung bedarf. Umso bedeutender war es für uns als WMG, gemeinsam mit dem

DEHOGA ein unkompliziertes und zugleich bestmöglich auch kostensparendes

Mehrwegpfandsystem für Take-away-Speisen in Wolfsburg zu etablieren", so WMG

Geschäftsführer Jens Hofschröer. Weiter führt Dennis Weilmann, Erster Stadtrat

und Wirtschaftsdezernent der Stadt Wolfsburg aus: "Nach der erfolgreichen



