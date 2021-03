BARCLAYS belässt HEIDELBERGCEMENT AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Angesicht der schon bekannten Eckdaten stünden die besser als erwartete Dividende und der ein wenig enttäuschende Ausblick im Mittelpunkt, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es bleibe nun abzuwarten, was das Unternehmen in der Telefonkonferenz dazu anmerke./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 07:48 / GMT





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HeidelbergCement AG! Werbung Short Short Basispreis 80,16€ Hebel 8,95 Ask 0,79 Zum Produkt Long Long Basispreis 64,00€ Hebel 8,84 Ask 0,76 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.