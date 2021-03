GOLDMAN SACHS belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: George Galliers

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 286

Kursziel alt: 219

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 219 auf 286 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sicht der Goldman-Experten über den Wandel hin zu Elektrofahrzeugen sei inzwischen positiver geworden, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis 2030 dürften batteriebetriebene Elektroautos 70 Prozent des Fahrzeugabsatzes in Europa ausmachen, 40 Prozent in den USA und 25 Prozent weltweit. VW sei unter den von ihm beobachteten Autoherstellern am besten aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 06:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.