EXASOL AG : Peter Jackson wechselt als Chief Data and Analytics Officer zu Exasol

London, UK - 18. März 2021 - Exasol, Nürnberger Anbieter einer High-Performance-Analytics-Datenbank, gab heute bekannt, dass Peter Jackson als Chief Data and Analytics Officer ab sofort Teil des Führungsteams ist. Peter Jackson bringt viel Erfahrung im Aufbau und der Umsetzung von Datenstrategien mit, die konsequent auf die Unternehmensziele einzahlen und passgenau auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind. In der Vergangenheit bekleidete er mehrere Führungspositionen und unterstützte Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation. In seiner Rolle als CDAO wird Peter Jackson Exasol-Kunden dabei helfen, das Beste aus der hochleistungsfähigen In-Memory-Analytics-Datenbank herauszuholen und so die Entwicklungen von Innovationen vorantreiben. Darüber hinaus wird er eng mit dem Produkt- und F&E-Team zusammenarbeiten, um die Roadmap von Exasol mitzugestalten.

"Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des Exasol-Teams zu sein. Ich kenne das Unternehmen seit mehreren Jahren und seine Entwicklung ist wirklich beeindruckend. Ich finde es spannend, Exasol weiterhin auf seinem Wachstumskurs zu begleiten", so Jackson. "Die Möglichkeiten im Markt für Datenanalyse sind enorm und ich freue mich darauf, Exasols Mission - in rasanter Geschwindigkeit Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen - zukünftig mitzugestalten."

Peter Jackson ist Daten-Evangelist und Co-Autor von zwei der meistverkauften Bücher zum Thema Daten: 'The Chief Data Officer's Playbook' und 'Data Driven Business Transformation'. Bevor er zu Exasol stieß, war er als Director of Group Data Sciences bei Legal and General tätig, wo er für die Datenstrategie der Gruppe und die globale Weiterentwicklung von Innovation und digitaler Transformation verantwortlich war. Während dieser Zeit fungierte Peter Jackson zudem als Chief Data Officer für das Investment Management Geschäft bei L&G, einem Kunden von Exasol. Darüber hinaus war er der erste Chief Data Officer bei Southern Water, wo er die Datentransformation des Versorgungsriesen leitete und die Entwicklung zum datengesteuerten Unternehmen mitgestaltete.