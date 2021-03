WARBURG RESEARCH belässt AAREAL BANK AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: AAREAL BANK AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 27,50

Kursziel alt: 27,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aareal Bank nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Seine Erwartungen an eine Verbesserung der operativen Entwicklung seien bestätigt worden, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der erwarteten Wachstumsdynamik bei der IT-Tochter Aareon und des steigenden Portfoliovolumens sollte die für 2023 gesteckte, ehrgeizige Prognose des Immobilienfinanzierers in greifbare Nähe rücken./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.