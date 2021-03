Kann sich die RWE-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 101 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Im Gegensatz zum auf Rekordjagd befindlichen DAX entwickelte sich die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129), die noch am 8. Januar 2021 bei 38,65 Euro ein 12-Monatshoch erreichen konnte, in den vergangenen Wochen schwach. Als Grund für den Kurseinbruch auf bis zu 29,95 Euro wurden vor allem die wegen des Wintereinbruches in Texas drohenden Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe genannt. Allerdings konnte der von Corona nicht beeinträchtigte Versorger im Jahr 2020 sogar die eigenen Erwartungen übertreffen und gab die Erhöhung der Dividende bekannt.

In den neuesten Analysen schätzen zahlreiche Experten die RWE-Aktie mit Kurszielen von bis zu 44,50 Euro als kaufenswert ein. Risikobereite Anleger, die der RWE-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 31,48 Euro notierte, in den nächsten Wochen eine Erholung auf zumindest 34 Euro zutrauen, könnten eine kurzfristige Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.