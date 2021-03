Dr. Lisa Giehl leitet den neu geschaffenen Bereich Public Policy der LEONINE Studios (FOTO)

München (ots) - Dr. Lisa Giehl leitet seit 01. März 2021 als Director Subsidies

Im Bereich Public Policy berichtet Lisa Giehl an die Geschäftsführung derLEONINE Holding.Dr. Lisa Giehl kam im September 2020 als Senior Managerin Filmförderung in dasTeam der LEONINE Studios. Zuvor war sie als Projektmanagerin Herstellungsleitungbei der Constantin Film Produktion tätig, wo sie sich intensiv mit dem ThemaFilmförderung beschäftigt hat. Sie arbeitete mehrere Jahre als Förderreferentinbeim FFF Bayern in unterschiedlichen Bereichen. Lisa Giehl ist Dozentin in denAbteilungen "Medienwissenschaft", "Produktion und Medienwirtschaft" und"Drehbuch" an der Hochschule für Fernsehen und Film München, wo sie auch derPrüfkommission im Bereich "Produktion und Medienwirtschaft" angehört. In denvergangenen neun Jahren war sie zudem als Dozentin an der Hochschule MacromediaMünchen in der Abteilung "Film und Fernsehen" tätig. Lisa Giehl promovierte zumThema Filmförderung an der Hochschule für Fernsehen und Film München mit einemStipendium des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung undKunst, nachdem sie ihr Studium in der Abteilung "Produktion undMedienwirtschaft" mit einem Stipendium der Ilse Kubaschewski Stiftungabgeschlossen hatte.Über LEONINE Studios:LEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokusliegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiterfür kreative Talente zu sein.Mit seinen drei Segmenten LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINELicensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette desBewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows,Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle undkoproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter denProduktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Film, OdeonEntertainment, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Filmgehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente.LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos,auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. DasUnternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmenaller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alleMarktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitaleStreaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und privateFernsehsender.Pressekontakt:Henriette GutmannHead of Corporate Communication & Sales MarketingTel. +49 (0)89 999 513 - 0Email: mailto:communication@leoninestudios.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136327/4866910OTS: LEONINE Studios