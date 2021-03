Alorica und Talkdesk geben strategische Partnerschaft zur Einführung der nächsten Generation des Kundenerlebnisses bekannt

Alorica, ein weltweit führender Anbieter von „Customer Experience (CX)“-Lösungen, und Talkdesk, Inc., das führende cloudbasierte Kontaktzentrum für innovative Unternehmen, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Bereitstellung schlüsselfertiger CX-Lösungen bekannt. Die Partnerschaft bringt die Cloud-basierte Kontaktzentrums-Plattform von Talkdesk mit der preisgekrönten operativen Umsetzung und den erstklassigen Mitarbeitern von Alorica zusammen und bietet Kunden eine Komplettlösung, um Kundenzufriedenheit, Loyalität und einen langfristigen Wert durch eine skalierbare, kosteneffiziente und sichere Implementierung zu schaffen.

„Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, inmitten unsicherer wirtschaftlicher Aussichten in einen robusteren Kundenservice und ein besseres Kundenerlebnis investieren zu müssen und entsprechend zu skalieren“, sagt Greg Haller, Chief Operating Officer bei Alorica. „Mit einem tiefen Verständnis für den Kunden und dafür, wie digitale Plattformen unsere Branche neu definieren, investiert Alorica in die richtigen Technologien und Partner, die unseren Kunden helfen, ihre CX-Transformation erfolgreich zu meistern. Die vereinten, sich ergänzenden Fähigkeiten von Alorica und Talkdesk bieten unseren Kunden einen differenzierten Weg, das Kundenerlebnis auf kosteneffiziente Weise zu verbessern. Letztlich führt dies zu Markentreue, Umsatzwachstum und betrieblicher Effizienz.“

Die Erwartungen der Verbraucher gehen heute über den Support ausschließlich per Sprache hinaus und schließen das Internet, Messaging, mobile Anwendungen und soziale Plattformen als Teil der Kundenerfahrung ein. Als Reaktion darauf müssen Servicemodelle eine schnelle und einfache Kundeninteraktion über alle Kanäle hinweg bieten, und zwar auf eine Weise, die an jedem Berührungspunkt mit dem Kunden sowohl personalisiert als auch kontextbezogen ist. Unternehmen stehen jedoch vor der Herausforderung, neue Technologien, hochqualifizierte Talente und erstklassige Betriebsmodelle in einem beschleunigten Tempo zu realisieren und gleichzeitig Risiken zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.