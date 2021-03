Kann die eBay-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf 62,90 USD fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030) noch Luft nach oben haben. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die eBay-Aktie brach am 04. Februar 2021 über ihr bisheriges Allzeithoch bei 61,06 USD nach oben aus. Anschließend bewegte sich der Wert einige Tage oberhalb dieses Hochs seitwärts, geriet dann aber deutlich unter Druck. Erst am EMA 200 fing sich die Aktie wieder. Diese Abwärtsbewegung kann als überschießender Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem alten Allzeithoch angesehen werden. In den letzten Tagen erholte sich die Aktie wieder. In dieser Woche durchbricht sie den EMA 50 bei aktuell 56,90 USD und setzt sich nach oben ab.