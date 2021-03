Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Mehr als jeder zweite Patient in Deutschland erwartet, dassBehandlungen in Kliniken verfügbar sind und sich alle Beteiligten stärkervernetzen. Für rund 30 Prozent ist es zudem wichtig, dass die Verweildauer inden Kliniken möglichst kurz ist. Das ergibt eine repräsentative Umfrage imAuftrag der Management- und Technologieberatung Sopra Steria. Für die Klinikenkommt es damit verstärkt darauf an, neue Technologien für die Versorgung gezieltzu nutzen. Dazu gehört unter anderem, die Fördermöglichkeiten auszuschöpfen, dieim Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) verankert sind und mit demKrankenhauszukunftsfonds (KHZF) bereitgestellt werden.Für Patienten in Deutschland hat eine funktionierende öffentlicheGesundheitsversorgung in Kliniken oberste Priorität. Für 60 Prozent ist esentscheidend, dass Behandlungen schnell verfügbar sind und sie nicht langeWartezeiten für OP- und Therapietermine in Kauf nehmen müssen. 54 Prozentfordern eine enge Zusammenarbeit der einzelnen Leistungserbringer. Kliniken,Medizinische Versorgungszentren und Arztpraxen (Behandlung) sollen sich stärkermit Reha-Kliniken und Physiotherapeuten (Nachsorge) vernetzen. Für mehr alsjeden dritten Patienten in Deutschland ist es wichtig, dass Diagnosen nicht nurmitgeteilt werden. Sie wünschen sich Zusatzinformationen und eine intensiveBeratung zu möglichen Behandlungsmethoden.Grafik zur Umfrage (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ff3.hqlabs.de%2FHelper%2Fdownload_helper.aspx%3FmailingId%3D5026376%26key%3D45f85c507e33f5325d2258ae500fdf5323d416b8%26file%3D655832&data=04%7C01%7Cnils.ritter%40soprasteria.com%7C997d4fc3e36c41f32c7f08d8e95585ca%7C8b87af7d86474dc78df45f69a2011bb5%7C0%7C0%7C637515900824620582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=znnIWobhXZ%2B0GffJJK53Z60%2FX6DB5%2BSawdfRlPtXofU%3D&reserved=0)"Den Deutschen ist stark daran gelegen, dass Klinikaufenthalte so unkompliziertwie möglich verlaufen. Neben Qualität und Effizienz geht es darum, medizinischeInformationen zu bündeln und digital, sicher und anwenderfreundlich zurVerfügung zu stellen. So lassen sich Mehrfachuntersuchungen reduzieren, dieArzt-Patienten-Kommunikation wird verbessert und es schafft Transparenz. ImErgebnis werden medizinisches Personal und Patienten entlastet, insbesondere imAnamneseprozess", sagt Dr. Tina Wulff, Expertin für Digital Health bei SopraSteria. "Jede Investition in Verbesserungen, vor allem künftigeDigitalisierungsvorhaben, sollte somit auf Kriterien wie Transparenz,Verfügbarkeit, Vernetzung, IT-Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit und natürlich