Dann ging auch noch GM mit Navistar fremd. Träume zerplatzten, Hoffnungen auf eine Versöhnung mit GM auch. Und seit Wochen fehlen neue Impulse. NIKOLA berichtet voller Enthusiasmus über Personal-Einstellungen in der Arizona-Fabrik und einzelne Probefahrten der ersten Tre’s aus Ulmer Produktion, die gerade in den USA auf Herz und Nieren getestet werden – zu wenig für Kurssteigerungen. NIKOLA muss sich ranhalten, um nicht den Anschluss zu verlieren – auch vom grossangekündigten USP – dem US-weiten Wasserstoffnetzwerk hört man NICHTS mehr.

Jetzt will man Geld vom Kapitalmarkt

Und normalerweise gäbe es jetzt dazu eine entsprechende Unternehmensmeldung – bei NIKOLA nicht – vielmehr finden sich die Einzelheiten im gesetzlich vorgeschriebenen SEC-Filing vom 15.03.2021 für die Ausgabe neuer Aktien im Gesamtwert von 100 Mio USD.. Wieso so wenig Publicity? Braucht man nicht „die Kapitalanleger“ für die Platzierung der geplanten 100 Mio USD? Steht der Käufer bereits fest und hat sich somit schon committet?

Und warum „nur“ 100 Mio USD?

Bis 2024 wird NIKOLA nach den aktualisierten Plänen wohl mit der Produktion und Auslieferung seiner Brennstoffzellenmodelle in der Arizona-Factory beginnen. In 2022 mit den Batteriemodellen, die jedoch in Ulm von Iveco produziert werden sollen und dann in Arizona zusammengesetzt werden sollen. Und wohl nicht ausreichen werden, um „Geld übrig zu behalten“. Insbesondere weil bereits die ursprünglich für dieses Jahr geplanten 600 Tre, die intensiv im Normalbetrieb den Proof-of-concept erbringen sollten, auf nur noch 200 Stück – wegen Corona sagt man – reduziert worden sind.