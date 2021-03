Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Neues Aktionsfeld: Diskriminierung in der Film- und Fernsehbranche Seit geraumer Zeit sind Frauen- und harte oder weiche „Migrantenquoten“ ein zentrales Thema im öffentlichen Diskurs. Ein weiteres Thema drängt sich gerade in die Öffentlichkeit: die „Vielfalt in den Medien“. Ein breites Bündnis aus Filmfirmen, …