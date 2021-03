Märkte um 12: Rekordjagd im DAX geht weiter – Deutsche Bank gesucht

Der DAX klettert am Donnerstagmittag wieder einmal auf ein neues Rekordhoch. Damit rückt die 15.000er-Marke immer näher. Gelingt der Ausbruch nach oben?

Die Rekordjagd beim DAX geht weiter. Der Index kletterte am Donnerstagmittag auf ein neues Allzeithoch. Damit rückt hier die 15.000er-Marke immer näher. Für Rückenwind sorgt weiterhin die Wall Street, an der die Indizes Dow Jones und S&P 500 am Mittwoch ebenfalls neue Rekordhochs verzeichnen konnten.

Die Lage an der Frankfurter Börse