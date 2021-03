Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtschaft 2021 / Fitnessbranche verliert 1,35 Millionen Mitglieder sowie beinahe ein Viertel ihres Umsatzes

Saarbrücken (ots) - Die "Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtschaft 2021",

gemeinsam erhoben vom DSSV e. V. - Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und

Gesundheits-Anlagen, der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte und der

Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG),

informieren wie in den Vorjahren über aktuelle Entwicklungen in der Fitness- und

Gesundheitsbranche zum Stichtag 31. Dezember 2020.



- 10,31 Millionen Mitgliedschaften (-11,6 %)

- 4,16 Mrd. EUR Umsatz (-24,5 %)

- 9.538 Fitnessstudios (-1,4 %)

- 12,4 Prozent der Gesamtbevölkerung in deutschen Fitnessstudios (18,8 % der 15-

bis 65-Jährigen)





Erste Auswirkungen der Krise ersichtlichDie Corona-Krise und die damit einhergehende, von der Politik bestimmteStilllegung zahlreicher Lebensbereiche trifft Unternehmen vieler Branchenschwer. Auch die Fitness- und Gesundheitsbranche ist von der Krise betroffen -Fitness- und Gesundheits-Anlagen mussten in 2020 für mehrere Monate schließen.Zudem blieben auch in 2021 die Türen in den für die Branche wichtigen erstenMonaten des Jahres geschlossen. Die Langzeitfolgen dieser behördlichangeordneten Schließungen sind derzeit noch nicht vollständig absehbar.Einbruch der Mitgliederzahlen nach Jahren des kontinuierlichen WachstumsNach über 30 Jahren des kontinuierlichen Wachstums erleidet die deutscheFitness-Wirtschaft im Jahr 2020 einen pandemiebedingten Rückschlag. Entgegen derbeständigen Steigerungen der letzten Jahre zeigt sich die Mitgliederzahl in 2020erstmals rückläufig. Waren 2019 noch 11,66 Millionen Menschen Mitglied in einerFitness- und Gesundheits-Anlage, sind es im Krisenjahr 2020 noch 10,31Millionen.Umsatzminus von 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zum VorjahrDer Umsatzeinbruch schlägt mit 1,35 Mrd. EUR zu Buche, was einen Rückgang um24,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Im Vergleich zum Mitgliederverlustvon 1,35 Millionen Mitgliedern (-11,6 % ggü. Vorjahr) sinkt der Umsatz derBranche in 2020 durch die geschlossenen Monate überproportional auf 4,16 Mrd.EUR (2019: 5,51 Mrd. EUR). Da ein Teil der Branche die Mitgliedsbeiträge auch inden geschlossenen Perioden weiter eingezogen hat, stehen vielen Mitgliedern nachWiedereröffnung verschiedene Leistungen in Form von Gutscheinen oderbeitragsfreien Trainingsmonaten zur Verfügung.Die behördlich angeordneten Schließungen treffen die Branche hart"Nach Jahren des kontinuierlichen Wachstums in der Fitness- undGesundheitsbranche waren in 2020 schmerzliche Rückgänge zu verzeichnen. Wirwurden - ohne eigenes Verschulden - bis ins Mark getroffen. Und dies trotz der