Berlin (ots) - Corona hat auch das Praktikum in Deutschland nachhaltig verändertund vom Unternehmen ins Homeoffice getragen. Allerdings ändert dieserOrtswechsel nichts an der Qualität der Arbeitsverhältnisse, so jedenfalls dieErfahrung der Nachwuchstalente, die 2020 verpflichtende oder freiwilligePraktika absolvierten. Das ist eines der Ergebnisse der 11. Ausgabe des "FutureTalents Reports" der Unternehmensberatung CLEVIS (http://www.clevis.de/) , derseit Jahren als die größte Studie ihrer Art traditionell im ersten Quartal derÖffentlichkeit vorgestellt wird. Demnach stieg der Prozentsatz der von zu Hausearbeitenden Praktikant:innen in den letzten zwölf Monaten von 27% auf 63%. Denhöchsten Homeoffice Anteil verzeichneten dabei Arbeitgeber aus der Chemie-, derE-Technik sowie der IT-Branche mit jeweils über 80%. Am geringsten war er in derÖffentlichen Verwaltung (18%) sowie im Baugewerbe (30%). Trotz der Tatsache,dass sie vorwiegend fern vom Unternehmensstandort Berufserfahrung sammelten,zeigten sich die Future Talents ausgesprochen zufrieden mit ihremArbeitsverhältnis, der Betreuung durch ihre Führungskräfte sowie derFeedbackkultur. 84% aller Befragten waren mit ihrem Praktikum zufrieden undweitere 82% gaben an, es weiterempfehlen zu können. Zudem bewerteten sie dieArbeitgeberqualität ihres Unternehmens auf einer Skala von 1 (schwach) bis 5(sehr gut) mit einer 4,1. Für die CLEVIS-Studie wurden insgesamt 3.199Nachwuchskräfte befragt, die im letzten Jahr ein Praktikum absolvierten.Insgesamt sank die Zahl der angebotenen Praktika in Deutschland aufOnline-Jobbörsen wie StepStone seit März 2020 bis Ende des Jahres um 13%. Diemeisten Future Talents kamen dabei noch aus den Branchen IT & Internet,Konsumgüter sowie den Maschinen- und Anlagenbau. Den geringsten Anteilverzeichneten indes die Immobilienbranche sowie die Gastronomie, die während derKrise aber auch nur sehr eingeschränkt tätig war und schon alleine deswegenkeine starke Anlaufstelle für Praktikant:innen sein konnte."Der erhöhte Anteil an Praktikant:innen im Homeoffice ist sicherlich keine großeÜberraschung, da das 2020 in vielen Berufsfeldern der Fall war. Nicht ganz zuerwarten war dagegen, dass dieser Einschnitt offenbar nicht zum Qualitätsverlustgeführt hat. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Future Talents auch von zu Hause ausdie Möglichkeit nutzen, ihre Arbeit flexibel und im Sinne ihre persönlichenAmbitionen einträglich zu gestalten. Das wird einen großen Einfluss auf die