Die besten Arbeitgeber für Future Talents / Unternehmensberatung CLEVIS kürt erneut die herausragenden Praktikanten-Arbeitgeber 2020/21 - vor allem Elektronik- und Immobilienbranche trotzen der Krise

München (ots) - Obwohl nahezu zwei Drittel (63%) der Praktikant:innen 2020 aus

dem Home Office arbeiteten, bewährte sich das Praktikum in Deutschland während

der Corona-Krise. Denn mehr als 82% der Nachwuchstalente zeigten sich zufrieden

mit ihrem Arbeitsverhältnis. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des

aktuellen "Future Talents Report", der elften Ausgabe der deutschlandweit

größten Praktikantenstudie. Arbeitgeber hierzulande haben also offenbar den

Spagat zwischen verstärktem Home Office und der Vermittlung von Berufserfahrung

gemeistert. Im Zuge der offiziellen Studienvorstellung wurden nun die besten

Arbeitgeber für Nachwuchstalente ausgezeichnet. Dabei ganz vorne: Die

Kindernothilfe aus Duisburg, gefolgt von Dr. Oetker und Vorjahresgewinner Texas

Instruments. Neben der individuellen Auszeichnung ermittelte CLEVIS auch die

Branchen mit der besten Arbeitsqualität für die Fach- und Führungskräfte von

morgen. Auf dem ersten Platz liegt hier wie im Vorjahr die Elektro- und

Feinmechanik-Branche, gefolgt von Arbeitgebern aus dem Immobilien-Umfeld auf

Rang 2.



Die Top-Ten der besten deutschen Arbeitgeber für Nachwuchstalente





1. Kindernothilfe2. Dr. Oetker3. Texas Instruments4. Deutsche Telekom5. Würth Industrie Service6. Adidas7. Bayer 8. ZEB9. Dräger10. Knorr-BremseDie Top-Ten der besten Branchen für Nachwuchstalente1. Elektrotechnik, Feinmechanik & Optik2. Immobilien3. Vereine, NGOs & soziale Dienste4. Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfung & Recht5. Chemie6. Baugewerbe/-industrie7. Konsum- & Gebrauchsgüter8. IT, Internet & Telekommunikation9. Maschinen- & Anlagenbau10. Transport & LogistikÜber die StudieFür den "Future Talents Report" wurden im Zeitraum von Juli bis Dezember 20203.199 Teilnehmer:innen befragt, die einen Fragebogen von 79 Fragen rund um ihrePraktikumserfahrung beantworteten. Dabei ging es um die Merkmale des jeweiligenArbeitsverhältnisses, die Arbeitgeberqualität, das Markenimage, dieKarriereorientierung, die Arbeitgeberbindung, die Führungseinschätzung sowie umdemografische Daten. Von den Befragten waren 58% Pflichtpraktikant:innen sowie42% freiwillige. Ihr durchschnittliches Arbeitsverhältnis betrug fünf Monate.53% befanden sich zum Teilnahmezeitpunkt noch im Praktikum. Wenn Sie weiteredetaillierte Studienergebnisse einsehen möchten, klicken Sie hier:https://www.clevis.de/future-talents-report-2021/ .Über CLEVIS ConsultDie CLEVIS GmbH steht für deutschlandweit einzigartige Expertise in allen Fragenzum Thema Future Talents. In der größten deutschen Studienreihe mitFokuszielgruppe Talente von morgen wurden bisher knapp 65.000 Praktikant:innenund Werkstudent:innen zu ihren Einschätzungen der Arbeitgeberqualität undArbeitgeberattraktivität befragt. Auf Basis von elf Jahren detaillierterStudienarbeit bietet die CLEVIS (http://www.clevis.de/) GmbH mit dem FutureTalents Report den deutschen Arbeitgebern die relevanten Antworten zumerfolgreichen Umgang mit der Generation Y und Z, um die Talente von morgen schonheute für das eigene Unternehmen gewinnen zu können. Für Absolvent:innen,angehende Praktikant:innen und Werkstudent:innen ist ein durch die CLEVIS GmbHverliehenes Arbeitgebersiegel zur unabhängigen, anerkannten Auszeichnung einesTop-Arbeitgebers geworden.