Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) - Die Mobilität in Deutschland lag in der ersten Märzhälfte 2021(9. und 10. Kalenderwoche, vom 1. bis 14. März) 13 % unter dem Vorkrisenniveaudes März 2019. Damit hat sich der Aufwärtstrend der zweiten Februarhälfte 2021(15. bis 26. Februar), als die Mobilität nur 8 % unter dem Vorkrisenniveaugelegen hatte, nicht fortgesetzt. Dies geht aus einer Sonderauswertungexperimenteller Daten hervor, mit denen das Statistische Bundesamt (Destatis)aktuelle Veränderungen der Mobilität in der Corona-Pandemie abbildet. DieErgebnisse zeigen auch, dass die Mobilität in der Bevölkerung nach denLockerungen der Corona-Beschränkungen im Zuge der Bund-Länder-Beschlüsse vom 3.März 2021 nur unwesentlich gestiegen ist.Nach dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz traten am 8. März abhängig vomregionalen Infektionsgeschehen Lockerungen der bis dato geltenden Beschränkungenin Kraft. So darf seither beispielsweise bei einer 7-Tage-Inzidenz von wenigerals 50 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohnerinnen undEinwohnern der Einzelhandel für eine begrenzte Kundenzahl öffnen. Bei einerInzidenz unter 100 soll das Einkaufen mit Termin möglich sein. Trotz dieserLockerungen lag die Mobilitätsveränderung gegenüber dem jeweiligen Wochentag imjeweiligen Monat des Jahres 2019 von Montag bis Freitag der 10. Kalenderwoche(8. bis 12. März) mit 10,8 % weniger Bewegungen kaum über dem Wert der Vorwoche(1. bis 5. März), in der 11,3 % weniger Bewegungen als im entsprechendenVorkrisenzeitraum 2019 gemessen wurden. Die Mobilität stieg dabei nur in Kreisenmit Inzidenzwerten unter 50. In Kreisen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100blieb sie nahezu identisch und in Kreisen mit einer Inzidenz über 100 sank siesogar leichtMobilität am Wochenende: mehr Sonnenstunden, mehr BewegungenDas Mobilitätsverhalten am Wochenende scheint dagegen stark vom Wetter abhängig:So lag die deutschlandweite Mobilität am Wochenende nach der Lockerung desLockdowns (13. und 14. März) 21 % unter dem Vergleichswert des Jahres 2019. AmWochenende davor (6. und 7. März) hatte die Mobilität lediglich 15 % unter demVergleichswert gelegen. Mit deutschlandweit durchschnittlich siebenSonnenstunden am Tag war das Wetter am Wochenende des 6. und 7. März deutlichfrühlingshafter als am 13. und 14. März mit durchschnittlich nur zweiSonnenstunden täglich. Im gesamten Jahr 2020 ging ein Unterschied von fünfSonnenstunden am Wochenende durchschnittlich mit einer etwa fünf Prozentpunkten