Dresden (ots) - Die Dresdner Competent Investment unter der Leitung von Sven

Thieme hat seit Jahren davor gewarnt, dass die Inflation steigen wird und damit

das Geld immer weniger wert ist. Nun steuert Deutschland auf eine Inflation von

bis zu +3% zu, Experten halten selbst 4% für möglich. Zentralbanken werden auch

in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle bei der Wahrung der

wirtschaftlichen Stabilität spielen. Dass die Inflation bremsen wird, darf

bezweifelt werden. Die Märkte haben reagiert, der Inflationsanstieg aufgrund

fiskalischer Impulse im Zuge der Corona-Krise dürfte für unbestimmte Zeit

andauern. In Übersee hat die Fed angedeutet, Zinserhöhungen kommen nicht vor

2024. Die Märkte werden weiterhin mit günstigem Geld geschwemmt und das treibt

die Inflation in die Höhe.



"Die EZB muss die Wirtschaft mit sehr niedrigen Zinsen und Ankaufprogrammen

stützen, ich befürchte die Inflation wird merklich steigen. Niedrige Zinsen sind

eine schlechte Nachricht für Menschen, die sich eine Altersvorsorge aufbauen

wollen", kommentiert Competent Investment-Gründer Sven Thieme. Er fügt hinzu:

"Es ist unwahrscheinlich, dass die EZB ihre Anleihekäufe reduzieren wird - noch

ist überhaupt nicht abzusehen was für ein Problem durch das Geld entsteht, das

derzeit in den Markt fließt".









Inflation wird mithilfe eines Preisindex gemessen. Man betrachtet eine Auswahl

von circa 750 verschiedenen Gütern und ihren Preisanstieg über einen Zeitraum

von einem Jahr hinweg. Dafür werden Familien ermittelt, für die ein bestimmter

Produkt-Warenkorb festgelegt wird. Die Inflationshöhe wird daran gemessen, um

wie viel Prozent der Preis dieses Warenkorbs gestiegen ist. Die errechneten

Durchschnittspreise und Preissteigerungsraten dieser Warenkörbe ergeben dann

zusammen die Inflationsrate einer Volkswirtschaft. Der Staat profitiert von der

Inflation, weil seine Schulden zusammenschrumpfen. Investoren hingegen sehen

ihre Vermögenswerte dahinschmelzen.



Wie kann man Kapital vor der Entwertung schützen?



Beim Geld anlegen sollte die Inflation immer beachtet werden, sie ist

natürlicher Teil des Geldsystems. Die Inflationsrate variiert mal mehr und in

manchen Jahren ist sie konstanter. Investoren sollten sich nach der Corona-Krise

an einem Durchschnittswert von über 2% bis 4% orientieren. "Investoren müssen

sicherstellen, dass die Verzinsung oder Rendite bzw. Dividende Ihrer Geldanlagen

die Inflation übersteigt oder wenigstens ausgleicht. Nur dann schützen Sie Ihr

Geld vor Inflation.", sagt Finanzexperte Sven Thieme.



Nach wie vor liegt der Leitzins bei 0,0 Prozent, mittlerweile seit fünf Jahren -

10.03.2016. Wer nach Zinsen bei traditionellen Sparanlagen wie Tagesgeld,

Festgeld oder Sparbuch sucht, sucht vergebens.



"Bei Sachwerten ist man Besitzer und kein Anteilseigner", Sven Thieme.



Der Finanzexperte Sven Thieme ist seit mehr als einem Jahrzehnt im Geschäft. Mit

Sitz in Dresden, ist die Competent Investment insbesondere in den neuen

Bundesländern aktiv. Thieme ist heimatverbunden und Altersarmut ist für ihn ein

persönliches Thema: "Die Zahlen lügen nicht und ich meine die Statistiken zur

zukünftigen Altersarmut in Deutschland, die vor der Krise vorliegen. Nachdem

Corona seit über einem Jahr wütet und die Wirtschaft heruntergefahren werden

musste, werden die Zahlen der Altersbedürftigen in Zukunft eher steigen, statt

sinken. Kurzarbeit bzw. Gehaltskürzungen oder Arbeitsplatzverlust hat manche

hart getroffen. Diejenigen, die bereits langfristig in irgendeiner "verzinsten

Weisen" sparen, halten auch solche Krisen ohne Probleme durch. Deshalb früh an

das Alter denken", kommentiert Thieme.



