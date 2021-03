Klöckner gibt Grünen Schuld an ergebnisloser Agrarministerkonferenz

BERLIN/DRESDEN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat ihre Grünen-Amtskollegen in den Ländern für die fehlende Einigung bei der Agrarministerkonferenz (AMK) verantwortlich gemacht. Die Grünen hätten sich einem Kompromiss verweigert und "teilweise schon weitgehend konsentierte Punkte" wie den Schlüssel zur Verteilung der Mittel für die Entwicklung ländlicher Räume wieder in Frage gestellt, erklärte Klöckner am Donnerstag in Berlin.

Die Ministerin bezog sich dabei auf beide Sonderkonferenzen der AMK Anfang Februar und am Mittwoch. Die jüngste Sitzung war nach elf Stunden Dauer in der Nacht zum Donnerstag ohne Einigung vertagt worden. Dabei ging es um die nationale Strategie der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP).