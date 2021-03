Kassel (ots) - Die Finanzberatungsgruppe Plansecur hat ein neues Kundenportal

als digitale Schnittstelle zwischen Beratern und Kunden eingeführt. Der Anbieter

bezeichnet es als "Finanz-Cockpit", über das der Kunde in Abstimmung mit seinem

Berater seine Finanzen steuert und überwacht, von der Altersvorsorge über

Versicherungen bis hin zur Geldanlage. Mit der digitalen Beraterschnittstelle

verbindet Plansecur "das Beste aus beiden Welten: die digitale Welt der

Finanzportale und die Beratung durch einen Menschen aus Fleisch und Blut." Die

Darstellung passt sich bei der Nutzung am Smartphone, Tablet oder PC dynamisch

an die Bildschirmgröße an.



Plansecur spricht von einer "Berater-zentrierten Digitalstrategie".

Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt: "Über die digitale Schnittstelle

können Kunden besonders einfach, schnell und zeitgemäß die Beratung von

Plansecur in Anspruch nehmen. Das hilft Kunden und Beratern gleichermaßen, noch

besser in Kontakt zu bleiben." Er stellt klar: "Bei uns kümmert sich stets ein

Mensch um die Belange der Kunden, kein Algorithmus oder Robo-Advisor."







Depotübersicht über den sicheren Nachrichten- und Dokumentenaustausch bis hin

zum gemeinsamen Bearbeiten einer Vorlage durch Kunde und Berater. So kann der

Kunde beispielsweise Dokumente mit der Smartphone-Kamera abfotografieren und

über das Portal an seinen Berater senden, damit dieser alles Notwendige

veranlasst. Bereits erfasste Daten und Dokumente müssen die Kunden nicht selbst

ins neue Portal eingeben, sie erscheinen automatisch beim ersten Login.



Kunden- und Beraterportal als Schnittstelle



Zeitgleich mit der Einführung des neuen Kundenportals werden die

Plansecur-Berater mit einem Beraterportal ausgerüstet. Es bietet weit über das

Kundenpendant hinausgehend eine deutlich erweiterte Funktionalität. Dazu gehört

beispielsweise die Erfassung des Anlegerprofils mit Verfahren zur Messung der

Risiko-/Kontrollneigung des Kunden. Sobald ein Kunde Änderungen in seinem Profil

durchführt, etwa über neue Lebensumstände, wird der zuständige Berater umgehend

informiert. Alle Veränderungen werden protokolliert, um sie nachzuvollziehen und

die Beratung entsprechend daran anpassen zu können.



Beide Portale starten zunächst als Version 1.0 und sollen im Laufe der Zeit mit

weiteren Funktionsmodulen ausgebaut werden. Plansecur-Kunden erhalten den Zugang

zum neuen Portal von ihrem Berater. Plansecur stellt hierzu offiziell klar:

"Alle Beraterinnen und Berater stehen auch weiterhin für persönliche Treffen,

Die neue digitale Schnittstelle



