Hamburg (ots) - Das internationale Modeunternehmen der Otto Group setzt seit

Jahren erfolgreich auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der

Analyse und Steuerung komplexer Daten. Neben Anwendungen für die Größenberatung

und Sortimentsplanung profitiert nun auch die Betrugsprävention von der

lernfähigen Technologie: bonprix hat ein eigenes, KI-basiertes Fraud Detection

Modell zur Verhinderung von Online-Betrug entwickelt.



Im Rahmen seiner Innovationsstrategie entwickelt bonprix kontinuierlich seine

Services und technologischen Prozesse weiter, ob für ein optimales

Onlineshopping-Erlebnis oder für die Geschäftsabläufe im Hintergrund. Der

Einsatz von Künstlicher Intelligenz spielt hierbei eine immer größere Rolle und

optimiert nun auch die Betrugsprävention.





"Der Onlinehandel steht aktuell vor der Herausforderung, den Einkaufsvorgang imWebshop betrugssicher zu gestalten und dabei gleichzeitig einen umfassendenService, schnelle Abläufe und eine breite Auswahl an Zahlungsoptionen zubieten", erklärt Marco Annen, Leiter der Abteilung Credit and Payment undmitverantwortlich für die Betrugsprävention. "Wir setzen uns dafür ein, dassunsere Kund*innen sicher und mit einem guten Gefühl bei uns einkaufen können,ohne dafür auf Komfort verzichten zu müssen."Verbesserte Erkennung von Betrugsversuchen durch Künstliche IntelligenzUm Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen, hat bonprix einen ganzheitlichenPrüfprozess etabliert, der aus drei Säulen besteht: Zum einen kommt eineexterne, regelbasierte Software des Otto Group Unternehmens RISK IDENT zumEinsatz, zum anderen prüft ein geschultes und bewährtes internesSpezialist*innen-Team mögliche Betrugsversuche - und seit 2019 ergänzt dasselbst entwickelte, innovative Fraud Detection Modell erfolgreich den Prozess.Insbesondere die Lernfähigkeit von KI bietet ein großes Potenzial, den Servicefür Kund*innen und ihre Zufriedenheit signifikant zu steigern - undOnline-Shopping noch sicherer zu gestalten. Alle Prüfungen zur Betrugspräventionfinden dabei in strenger Anwendung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) statt.Die RISK IDENT Software prüft Transaktionen auf der Basis von analytischoptimierten statischen und dynamischen Regeln. Diese gründen meist auf Device-,Geo- und Transaktionsdaten. Zusätzlich erfasst bonprix jetzt auch dasUser*innen-Verhalten bei einer Shoppingsession, das viel über eineBetrugsabsicht erkennen lässt - und zwar mit dem eigens entwickelten FraudDetection Modell. Es nutzt Machine Learning Verfahren, die hochflexibel,selbstlernend und imstande sind, komplexe Muster in Shoppingsessions zu