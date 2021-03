ZÜRICH/FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend hohe Verluste im vergangenen Jahr haben am Donnerstag die Aktionäre des Arzneimittelhändlers Zur Rose verschreckt. An der Börse in Zürich ging es für die Papiere um sieben Prozent nach unten. Auch die Papiere der deutschen Shop Apotheke wurden mitgezogen und büßten im Xetra-Handel vier Prozent ein. Sie waren damit im MDax , dem Index der 60 mittelgroßen Börsentitel in Deutschland, das Schlusslicht.

Der Konzern Zur Rose, zu dem auch die Online-Versandapotheke Doc Morris gehört, schrieb 2020 unter dem Strich einen Nettoverlust von knapp 136 Millionen Franken (123 Mio Euro). Das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten zwar mit einem Verlust gerechnet, aber nicht in dieser Höhe. Belastend wirkten Umbaumaßnahmen, Kosten für Zukäufe sowie Abschreibungen wegen rückläufiger Preise von Produkten zur Bewältigung der Pandemie. Zudem steckt das Unternehmen viel Geld in künftiges Wachstum.