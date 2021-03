Potsdam (ots) - Was zeichnet digitales Unternehmertum aus und welche Denk- und

Handlungsweisen braucht es, um aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen

damit erfolgreich anzugehen? Antworten darauf gibt ein vierwöchiger offener

Onlinekurs des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), der am 14. April startet. Sein

Titel: "Digital Entrepreneurship". Anmelden für den kostenlosen Massive Open

Online Course (MOOC) in englischer Sprache kann man sich unter

https://open.hpi.de/courses/digital_entrepreneurship2021 .



Kursleiterin ist Prof. Katharina Hölzle, Leiterin des HPI-Fachgebiets

IT-Entrepreneurship. Zusammen mit den Wissenschaftlern Dr. Robert Rose, Nina

Bachmann und Valeska Maul will sie die Teilnehmenden anschaulich und praxisnah

mit den grundlegenden Prinzipien und Denkschulen digitalen Unternehmertums

vertraut machen. "Wir sprechen alle an, die Impulse für unternehmerisches Denken

und Handeln erwarten, um gesellschaftliche Herausforderungen nachhaltig zu

bewältigen", sagt Hölzle.







Geschäftsideen und -Modelle entwickelt würden: "Vielmehr zeigen wir die

wissenschaftliche Perspektive auf Unternehmertum auf, damit das Verständnis

dafür wächst. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer soll dann einen eigenen

Ansatz, eine eigene Philosophie entwickeln und informiert eigene Entscheidungen

treffen können".



Empirische Gründungsforschung statt Mythen zum Unternehmertum



Bislang ranken sich um unternehmerische Entscheidungen zahlreiche Mythen,

erläutert Dr. Rose und verweist auf die angebliche Rolle von Bauchgefühl und

Intuition sowie auf einzelne Anekdoten. "Die Gründungsforschung zeigt auf, dass

das typische Bild vom männlichen, jungen, technologieaffinen Entrepreneur nicht

die tatsächliche Vielfalt erfolgreicher junger Unternehmerinnen und Unternehmer

abbildet", ergänzt er. Dieses Bild halte manche Gründungswillige sogar davon ab,

den Schritt ins Unternehmertum zu wagen.



Hölzle, Rose, Bachmann und Maul wollen dies alles kritisch reflektieren - auf

der Basis aktueller empirischer Forschungsergebnisse. Gäste werden in "Coffee

Talks" zudem Einblicke in Fragen der Praxis vermitteln. "So soll ein Bild davon

entstehen, wie digitales Unternehmertum Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst,

wie die verschiedenen Beteiligten effektiv zusammenarbeiten können und welche

Rolle dabei digitale Ökosysteme spielen", erläutert HPI-Professorin Hölzle.



Zwei Drittel aller Start-ups zielen auf digitales Geschäftsmodell



Nicht nur seit den Zeiten der Corona-Pandemie sieht sie digitale Unternehmen,

