Düsseldorf (ots) - Die Jury von NEXT>IN SUSTAINABILITY hat entschieden: In den

Kategorien Fashion, Food und Beauty stehen nach reiflichen Überlegungen und

Durchsicht der Shortlist-Nominierten jetzt die Sieger*innen fest: Natascha von

Hirschhausen überzeugte in der Kategorie Fashion, Nâmeco Cosmetics gewann die

Beauty-Kategorie und bestes Food-Startup ist Plastic2Beans ! Die Finalist*innen

der Kategorie Innovation hatten gestern auf der SXSW, dem größten Tech- und

Kreativfestival der Welt, beim QVC Startup-Pitch-Finale ihren großen

Live-Auftritt. Die Gründerin von Pottburri konnte die internationale Jury vom

besonders hohen Innovationsgrad des Startups überzeugen!



Mit dem Startup-Wettbewerb NEXT>IN SUSTAINABILITY zeichnet QVC Gründer*innen

aus, die mit ihren Produkten mehr Nachhaltigkeit in unseren Alltag bringen.







Verbraucherinnen und Verbraucher so: Für 70 Prozent wird Nachhaltigkeit an

Bedeutung zunehmen. Kreative Startups zeigen uns, was hier möglich ist. Die

ausgezeichneten Gründerinnen und Gründer haben nicht nur Mut, sondern vor allem

innovative Ideen für die Bereiche Fashion, Beauty und Food entwickelt. Wichtig

waren der Jury hohe soziale und ökologische Standards. Die prämierten Produkte

werden in den kommenden Wochen auf allen Kanälen von QVC präsentiert. Ich hoffe,

dass viele Unternehmen diesen Beispielen folgen. Denn wichtig ist, dass alle

mitziehen: Unternehmen und Verbraucher. Sie können mithelfen: Ich kaufe fair!

Ich produziere fair!", so Dr. Gerd Müller, Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).



Unternehmertum und Verantwortung für Mensch und Umwelt



Am 2. März fand die digitale Jurysitzung statt. Wichtigstes Auswahlkriterium war

die Produktion nach hohen sozialen und ökologischen Standards. Dass die so

entstandenen nachhaltigen Produkte aber auch toll aussehen, sich gut anfühlen

oder hervorragend schmecken, das stellte eine interdisziplinäre Jury sicher:



Mali M. Baum (CEO und Gründerin WLOUNGE und MagdaGroup Fond), Barbara Meier

(Textilbotschafterin des Bundesentwicklungsministeriums) Christina Fischer

(Referentin Bundesentwicklungsministerium), Carsten Jürgens (Vice President

Merchandise QVC Deutschland), Björn Kaminski (Nachhaltigkeitsexperte

Bundesverband Deutsche Startups), und Dawid Tomaszewski (Modedesigner)

begutachteten alle Produkte der Shortlist-Nominierten. In der gemeinsamen

Videokonferenz diskutierten die sechs Experten über die Nachhaltigkeitsstrategie

der Unternehmen, Entwicklungs- und Innovationsgrad, Zielgruppen und Marktreifen.

Die unterschiedlichen Blickwinkel sorgten für eine spannende und differenzierte Seite 2 ► Seite 1 von 3



"Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Nachhaltigkeit. Das sehen auch dieVerbraucherinnen und Verbraucher so: Für 70 Prozent wird Nachhaltigkeit anBedeutung zunehmen. Kreative Startups zeigen uns, was hier möglich ist. Dieausgezeichneten Gründerinnen und Gründer haben nicht nur Mut, sondern vor alleminnovative Ideen für die Bereiche Fashion, Beauty und Food entwickelt. Wichtigwaren der Jury hohe soziale und ökologische Standards. Die prämierten Produktewerden in den kommenden Wochen auf allen Kanälen von QVC präsentiert. Ich hoffe,dass viele Unternehmen diesen Beispielen folgen. Denn wichtig ist, dass allemitziehen: Unternehmen und Verbraucher. Sie können mithelfen: Ich kaufe fair!Ich produziere fair!", so Dr. Gerd Müller, Bundesministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).Unternehmertum und Verantwortung für Mensch und UmweltAm 2. März fand die digitale Jurysitzung statt. Wichtigstes Auswahlkriterium wardie Produktion nach hohen sozialen und ökologischen Standards. Dass die soentstandenen nachhaltigen Produkte aber auch toll aussehen, sich gut anfühlenoder hervorragend schmecken, das stellte eine interdisziplinäre Jury sicher:Mali M. Baum (CEO und Gründerin WLOUNGE und MagdaGroup Fond), Barbara Meier(Textilbotschafterin des Bundesentwicklungsministeriums) Christina Fischer(Referentin Bundesentwicklungsministerium), Carsten Jürgens (Vice PresidentMerchandise QVC Deutschland), Björn Kaminski (NachhaltigkeitsexperteBundesverband Deutsche Startups), und Dawid Tomaszewski (Modedesigner)begutachteten alle Produkte der Shortlist-Nominierten. In der gemeinsamenVideokonferenz diskutierten die sechs Experten über die Nachhaltigkeitsstrategieder Unternehmen, Entwicklungs- und Innovationsgrad, Zielgruppen und Marktreifen.Die unterschiedlichen Blickwinkel sorgten für eine spannende und differenzierte