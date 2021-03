BMW macht die erste glaubwürdige Kampfansage an Tesla - Aktie auf neuem Höhenflug

Oliver Zipse geht in die Vollen. Mit voller Kraft steuert er BMW (DE0005190003) in das Elektroautozeitalter und schaltete heute einen Gang höher. Wo es geht, zieht der Konzern die Planungen vor. Man will schneller (als die Konkurrenz) den Markt für …

Oliver Zipse geht in die Vollen. Mit voller Kraft steuert er BMW (DE0005190003) in das Elektroautozeitalter und schaltete heute einen Gang höher. Wo es geht, zieht der Konzern die Planungen vor. Man will schneller (als die Konkurrenz) den Markt für Hybride und vollelektrische Modelle bedienen und hat dazu die Planung für kommenden Verbrennermodelle in der Priorität zurückgestuft, um mehr Kapazitäten zu bekommen.Den Anfang macht in diesem Jahr der BMW i4. Die Produktion des Flaggschiffs wird im Stammwerk München vorgenommen. Als Bonbon kündigte der Vorstand an, dass die Produktion des i4 in diesem Jahr drei Monate früher als ursprünglich geplant beginnen wird. Um in Zukunft Platz für die neue Fahrzeugmontage zu schaffen, wird BMW den noch bestehenden Motorenbau in den kommenden fünf Jahren nach Österreich (Steyr) und Grossbritannien (Hams Hall) verlagern. ...