Deutsche Anleihen unter Druck - Zinsanstieg geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich unter Druck geraten. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,35 Prozent auf 170,74 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,26 Prozent. Auch in anderen Euroländern stiegen die Zinsen an.

Die Entscheidung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend, ihren extrem lockeren Kurs fortzusetzen, konnte den Zinsanstieg an den Kapitalmärkten nicht bremsen. In den USA kletterte die Zehnjahresrendite am Donnerstag mit 1,74 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2020. In Deutschland liegt das Ende Februar erreichte Einjahreshoch der zehnjährigen Rendite von minus 0,20 Prozent nicht mehr fern.