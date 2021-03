Frankfurt (ots) - Der Wert der Pensionsverpflichtungen der DAX 30-Unternehmen

ist im Jahr 2020 von etwa 389,9 Mrd. Euro auf etwa 407 Mrd. Euro gestiegen. Im

gleichen Zeitraum stieg das Pensionsvermögen im IFRS-Abschluss von 258,6 Mrd.

Euro auf etwa 266 Mrd. Euro. Der Deckungsgrad der Pensionsverpflichtungen liegt

bei etwa 65 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr (66 Prozent) nur leicht

gesunken. Insbesondere das Pensionsvermögen der DAX-Unternehmen hat sich somit

deutlich besser entwickelt, als es der Kapitalmarkt erwarten ließ. Dies sind die

Ergebnisse einer Hochrechnung des Beratungsunternehmens Mercer auf Basis der

Geschäftsberichte der DAX 30-Unternehmen, welche bis zum 17. März veröffentlich

wurden sowie aktueller Kapitalmarktinformationen.



Geänderte Zusammensetzung des DAX 30 und Sondereffekte reduzieren das Volumen

der Pensionsverpflichtungen





Im Jahr 2020 haben Lufthansa und Wirecard den DAX 30 verlassen, Deutsche Wohnenund Delivery Hero wurden neu aufgenommen. Aufgrund dieser strukturellenVeränderungen im DAX 30 sank der Verpflichtungswert von 414,6 Mrd. Euro um 24,7Mrd. Euro auf 389,9 Mrd. Euro.Durch Währungsumrechnungen, Änderungen im Konsolidierungskreis und Sondereffektesank der Verpflichtungswert um weitere 9 Mrd. Euro. Dies wurde teilweisekompensiert durch den weiter gesunkenen Rechnungszinssatz, sodass derVerpflichtungswert bis zum Jahresende auf etwa 407 Mrd. Euro, also um gut 17Mrd. Euro bzw. etwa 4 Prozent, anstieg. "Aufgrund der extremen Zinsschwankungenzu Beginn der Corona-Pandemie war das Zinsniveau zum Jahresende ungewiss.Tatsächlich ging der Zins im letzten Quartal noch einmal um 0,15 Prozentpunktenach unten. Insgesamt haben die DAX-Unternehmen den Rechnungszins im Jahr 2020um etwa 0,4 Prozentpunkte gesenkt", erläutert Thomas Hagemann, Chefaktuar vonMercer Deutschland.Zu beachten ist, dass die Auswirkungen des Rechnungszinssatzes rein bilanziellerArt sind, die zudem erfolgsneutral erfasst werden und den Jahreserfolg nichtschmälern. Die späteren Versorgungszahlungen werden durch die Zinsentwicklunggrundsätzlich nicht beeinträchtigt.Turbulentes Aktienjahr führt zu einer großen Divergenz bei denKapitalanlageergebnissen der UnternehmenDurch die geänderte Zusammensetzung des DAX 30 sank das Pensionsvermögen 2020 umetwa 18 Mrd. Euro. Das Pensionsvermögen in der neuen Zusammensetzung des DAX 30belief sich zum 01. Januar 2020 auf 258,6 Mrd. Euro und stieg im Laufe desJahres 2020 auf 265,5 Mrd. Euro. Da die Ein- und Auszahlungen in etwa gleichhoch waren und das Pensionsvermögen damit nicht nennenswert verändert haben,