Xigem Technologies nimmt Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf

TORONTO, Ontario, 18 März 2021 – Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FWB: 2C1) („Xigem“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Unternehmens, dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung von technologischen Lösungen für die aufstrebende Wirtschaft für Tele-Leistungen gerichtet ist, gab heute bekannt, dass der Handel mit seinen Stammaktien (die „Stammaktien“) an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am oder vor Freitag, den 19. März 2021, unter dem Kürzel „2C1“ beginnen wird.

„Wir freuen uns, Anlegern eine weitere Plattform für eine Wertschöpfung aus unseren Bemühungen bereitzustellen“, erklärt Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem Technologies. „Der Übergang zu einer zunehmend auf Tele-Leistungen beruhenden Wirtschaft ist ein globales Phänomen und Ximen plant, auf internationaler Ebene in diesem Bereich Chancen zu verfolgen. Europa sollte sich unserer Erwartung nach zu einem der Hauptmärkte für unsere Technologie entwickeln und wir freuen uns darauf, uns den europäischen Anlegern vorzustellen.“

Die Frankfurter Wertpapierbörse, die von der Deutsche Börse AG betrieben wird, ist einer der weltweit größten Handelsplätze für Wertpapiere und die größte der sieben deutschen Börsen. Die Notierung von Xigem in Frankfurt sollte zu einer größeren Liquidität für seine bestehenden und potenziellen Aktionäre und einem höheren Bekanntheitsgrad des Unternehmens führen. Außerdem wird das Listing Investoren in Europa und international den Handel mit seinen Aktien erleichtern. Die Stammaktien notieren nach wie vor an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel „XIGM“.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende SaaS-Technologie-Plattform der aufstrebenden Wirtschaft für Telearbeit eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. „iAgent“, die patentierte Technologie des Unternehmens, gibt Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.