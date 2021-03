Rentenerhöhung fällt im Westen aus - nur Mini-Anstieg im Osten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.03.2021, 13:22 | 48 | 1 | 0 18.03.2021, 13:22 | BERLIN (dpa-AFX) - Nach jahrelangen Rentensteigerungen gibt es in diesem Jahr in Folge der Corona-Krise im Westen keine und im Osten nur eine leichte Erhöhung um 0,72 Prozent. Das teilte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) am Donnerstag mit./jr/DP/mis

