DEUTSCHE BANK belässt TAG IMMOBILIEN AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat TAG Immobilien nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Immobilienkozern habe im vergangenen Jahr erwartungsgemäß abgeschnitten und den Ausblick auf 2021 bestätigt, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen des Bewertungsaufschlags bleibe er bei seiner Anlageempfehlung./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 07:10 / GMT