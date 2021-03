Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kommentar Don’t believe the hype! | Wasserstoff & Co.: Das große Favoritensterben geht weiter Es läuft ganz gut für den Börsenkompass im Jahr 2021. Die Korrektur im Technologiesektor haben unsere Leser nahezu unbeschadet überstanden. Den Wasserstoff-Crash haben wir ebenso wie die neuen Hochs im DAX fast punktgenau vorausgesagt. Und unsere …