Sartorius hebt die Prognose für das laufende Jahr an. Hintergrund sei ein sehr starker Auftragseingang in den ersten zehn Wochen dieses Jahres. Zudem rechnet man auch für den weiteren Jahresverlauf mit einer hohen Nachfrage. Das Wachstum und aufgrund von Skaleneffkten auch der Ertrag werden damit besser als bisher erwartet ausfallen, so Sartorius am Donnerstag.Auf Konzernbasis hebt die Gesellschaft ihre Prognose für das ...