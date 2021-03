Coinbase könnte schon im März an der New Yorker Nasdaq einen Platz bekommen. Im außerbörslichen Handel ist die Krypto-Börse bereits fast 68 Milliarden US-Dollar wert.

Bei Investoren steht die größte amerikanische Handelsplattform für Kryptowährungen wie Bitcoin Hoch im Kurs. Die Marke von 100 Milliarden US-Dollar könnte schnell gebrochen werden, sobald die Kalifornier an der Nasdaq ihr Debüt feiern. 114,9 Millionen Aktien will Coinbase in den Handel geben.

Das Listing soll durch einen direkten Börsengang erfolgen und somit ohne eine öffentliche Aktienausgabe, ohne eine Begleitung durch Investmentbanken und ohne ein vorheriges Preisbildungsverfahren. Zwar spielt dieses schnelle Vorgehen kein frisches Kapital in die Kasse von Coinbase, dafür ist es günstiger als ein klassischer Börsengang.