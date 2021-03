Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Verluste - Anleiherenditen wieder im Blick Die Freude der Anleger über eine weiterhin extrem lockere Geldpolitik der US-Notenbank könnte am Donnerstag schon wieder verpuffen. Die Renditen am Anleihemarkt zogen weiter an und machen es Aktionären damit schwerer. Alternativen zur Aktienanlage …