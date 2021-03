Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.03.2021

Kursziel: GBp140

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



Auf abgesicherter Umsatzbasis erreichte die bereinigte EBITDA-Marge von DGOC für 2020 ein Post-IPO 2017-Hoch von 54,3% und lag das dritte Jahr in Folge über 50%. Dies ist eine sehr starke Leistung, insbesondere angesichts des durchschnittlichen Abwicklungspreises von Erdgas beim NYMEX Henry Hub (Erdgas hat seit dem Börsengang jedes Jahr über 90% des Volumens ausgemacht) von USD2,08 / MMBtu im Jahr 2020, der 33% und 21% unter dem Niveau von 2018 bzw. 2019 lag. Das abgesicherte bereinigte EBITDA hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt, da Akquisitionen zu einer Senkung der Stückkosten um 19% beigetragen haben und das Absicherungsprogramm des Unternehmens (im Jahr 2020 wurden 90% der Gasproduktion abgedeckt) die Auswirkungen der Rohstoffpreisschwäche erheblich verringert hat. Die Produktion aus den Bohrlöchern der DGOC nimmt im Laufe der Zeit natürlich ab, und das Unternehmen muss weiterhin Akquisitionen tätigen, um die Produktion voranzutreiben. Im Jahr 2020 ging die Produktion auf vergleichbarer Basis um 7% zurück. Der Cashflow der DGOC reicht jedoch leicht aus, um das Produktionswachstum aufrechtzuerhalten. Unter Berücksichtigung eines Akquisitionsmultiplikators von 4,0x EBITDA (am oberen Ende des historischen DGOC-Akquisitionsmultiplikators von 2,0x-4,0x) und einer Hebelung von 2,5x wären nur USD30 Mio. des eigenen Cashflows erforderlich, um 7% des im Jahr 2020 erzielten abgesicherten bereinigten EBITDAs von USD301 Mio. zu ersetzen. Im Rahmen der Vereinbarung vom Oktober 2020 wird Oaktree der DGOC über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu USD1 Mrd. an Mitteln für einvernehmlich vereinbarte Akquisitionen von nachgewiesenen entwickelten Produktionsanlagen mit Transaktionsbewertungen von mehr als USD250 Mio. bereitstellen. Die Vereinbarung bietet auch den Aktionären der DGOC eine sofortige Wertsteigerung und schafft eine sichtbare Pipeline zukünftiger Akquisitionen. Mit USD2,60 / MMBtu liegt der durchschnittliche NYMEX-Erdgas-Futures-Preis für den Zeitraum bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts 25% über dem Niveau von 2020. Vorausgesetzt, die DGOC kann geeignete Akquisitionsziele finden, ist der Weg zu weiterem Umsatzwachstum, Senkung der Stückkosten und Dividendenerhöhungen (aktuelle annualisierte Rendite: 10,3%) klar. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch das Kursziel auf GBp140,00 (zuvor: GBp150,00) gesenkt, um eine Verringerung unserer Midstream-Umsatzprognose für 2021 und 2022 sowie größere Preisunterschiede zwischen den Erdgashubs zu berücksichtigen.



Rating: Kaufen

Analyst: