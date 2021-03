Westminster Resources Ltd. beruft Vice President Finance

18. März 2021 - Westminster Resources Ltd. („WMR” oder „Westminster” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Rodney Stevens zum Vice President, Finance, des Unternehmens berufen wurde; die Berufung unterliegt noch den erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Herr Stevens ist ein Chartered Financial Analyst („CFA”)-Charterholder mit mehr als zehnjähriger Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte, zunächst als Investmentanalyst bei Salman Partners Inc. und danach als Merchant- und Investmentbanker. Während seiner Tätigkeit bei Salman Partners erhielt er am 17. Juli 2007 von StarMine die Bestbewertung als Analyst für den Metall- und Bergbausektor. Herr Stevens war außerdem als bei Wolverton Securities Ltd. registrierter Portfoliomanager tätig und hat im Laufe seiner Karriere in den Bereichen Finanzierungen sowie Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen mit Transaktionswerten von mehr als einer Milliarde Dollar maßgebliche Unterstützung geleistet.