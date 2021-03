Uhrenhersteller Swatch will 2021 an Vorkrisenniveau anknüpfen

BIEL (dpa-AFX) - Swatch -Chef Nick Hayek sieht den weltgrößten Uhrenkonzern nach dem coronabedingten Einbruch im Jahr 2020 auf Erholungskurs. Besonders gut läuft das Geschäft in Asien und in den USA. Gleichzeitig gewinnt der Onlinehandel während der Corona-Krise an Bedeutung.

"Unser Ziel ist es, im laufenden Jahr mit dem Umsatz so nahe wie möglich an des Niveau aus dem Jahr 2019 zu kommen", erklärte Hayek am Donnerstag auf der online durchgeführten Bilanzpressekonferenz. "Ob das klappt oder nicht, wissen wir nicht." Der Start in das Jahr 2021 sei der Gruppe mit Sitz im schweizerischen Biel jedenfalls geglückt, gab sich Hayek zuversichtlich.