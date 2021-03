Deutsche Rohstoff verkauft Anteile an Oasis Petroleum Nachrichtenquelle: 4investors | 18.03.2021, 10:21 | 10 | 0 | 0 18.03.2021, 10:21 |



Weiterlesen auf 4investors.de Deutsche Rohstoff ist bei der NASDAQ-notierten Oasis Petroleum ausgestiegen. Man habe die Anteile an dem Unternehmen in den vergangenen Tagen komplett veräußert, meldet das Mannheimer Unternehmen am Donnerstag. Eingestiegen war man im zweiten und dritten Quartal des vergangenen Jahres. „Insgesamt ist mit der Position ein Gewinn von 7,5 Millionen Euro angefallen, davon rund 6,4 Millionen Euro im ersten Quartal 2021”, meldet ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

Deutsche Rohstoff Aktie





